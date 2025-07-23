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Milli yüzücü Arel Gültekin'den altın madalya!

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Arel Gültekin, altın madalya kazandı.

calendar 23 Temmuz 2025 22:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli yüzücü Arel Gültekin'den altın madalya!
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Milli yüzücü Arel Gültekin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda milli sporculardan Arel Gültekin, 200 metre kelebek yüzme finalindeki 2:00.33'lük derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı.

EYOF 2025'te milli kadın sporculardan Ela İşcan da 200 metre kurbağalama finalindeki 2:30.80'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye yüzmedeki ilk, oyunlardaki 4. altın madalyasını alırken milli sporcuların oyunlardaki toplam madalya sayısı 9'a ulaştı.

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