Milli tenisçi Cem İlkel'den şampiyonluk!

Milli tenisçi Cem İlkel, Güney Afrika'daki turnuvada şampiyon oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Cem İlkel'den şampiyonluk!
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02 Mart 2025 19:11
Cem İlkel, Uluslararası Wiphold Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde Hollandalı Pepijn Bastiaansen'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'daki toplam 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde, dünya 643 numarası Cem ile klasmanın 1875. basamağındaki Bastiaansen karşılaştı.

29 yaşındaki Cem, sert zeminde oynanan karşılaşmayı 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak kariyerindeki 7. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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