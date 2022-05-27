Milli takıma Umut Bozok'tan kötü haber!

A Milli Futbol Takımımıza Umut Bozok'tan kötü haber geldi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Umut Bozok'un sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.



Süper Lig'de bu sezon attığı 20 golle krallıkta zirvede yer alan Umut Bozok, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.



İşte Umut Bozok için yapılan açıklama:



"Millî futbolcumuz Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı."





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