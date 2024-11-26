Milli Takım, Kısa Kulvar Şampiyonası kadrosu belirlendi

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Takım, Kısa Kulvar Şampiyonası kadrosu belirlendi
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26 Kasım 2024 14:32
Macaristan'da düzenlenecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-15 Aralık tarihlerinde başkent Budapeşte'deki Duna Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonda dünyanın en iyi yüzücüleri madalya mücadelesi verecek.

TÜRKİYE'Yİ 11 MİLLİ YÜZÜCÜ TEMSİL EDECEK

Organizasyonda Türkiye'yi, Deniz Ertan, Zehra Duru Bilgin, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Emre Gürdenli, Hüseyin Emre Sakçı, Kuzey Tunçelli, Mert Ali Satır, Muhammed Yusuf Özden, Polat Uzer Turnalı ve Rasim Oğulcan Gör temsil edecek.

 
 
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