Milli Takım'dan net galibiyet

own Sendromlu Futsal Milli Takımı, İtalya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İrlanda'yı 5-1 mağlup etti.



Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'da Türkiye ile İrlanda karşılaştı.



Türkiye, ilk yarısı 1-1 biten müsabakayı ikinci yarıda bulduğu 4 golle 5-1 kazandı.



Dün Portekiz'e 2-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.



Milli takım, akşam seansında ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.



Öte yandan, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu adına müsabakayı takip eden Burcu İnan, maç sonu takım kaptanı Birkan Dikici'ye çiçek takdim etti.



