07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
15:00
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Milli satranççı Elif, hamlelerini "kadın büyükusta" hedefiyle yapıyor

Satrançta Kadın Uluslararası Usta (WIM) ünvanının ilk normunu alan milli sporcu Elif Zeren Yıldız, kalan 2 normu da tamamlayıp önce WIM ardından da kadın büyükusta olmayı hedefliyor.

calendar 07 Eylül 2025 12:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Henüz 5 yaşındayken kreşte başladığı satrançta Kadın Uluslararası Usta (WIM) ünvanının ilk normunu alan milli sporcu Elif Zeren Yıldız, kalan 2 normu da tamamlayıp önce WIM ardından da kadın büyükusta olmayı hedefliyor.

Satranç sporuyla kreşte tanışan Elif, annesi Özlem ve babası Turhan Yıldız'ın yönlendirmesiyle başladığı kursların ardından 7 yaşındayken ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Satrançta ilerlemeye karar veren Elif, Türkiye şampiyonalarında kariyerine 6 kez birincilik, 2 kez ikincilik, 4 kez de üçüncülük sığdırdı.


Başarısını uluslararası derecelerle de taçlandıran milli sporcu, Avrupa şampiyonalarında ilk üçte yer almasının yanı sıra hamleleriyle dünya şampiyonalarında da 3'üncülük, 5'incilik, 6'ncılık ve 8'incilik kazandı.

Kadın FIDE Ustası (WFM) ünvanını almaya geçen yıl hak kazanan Elif, bu sene da Kadın Uluslararası Usta (WIM) olma yolunda gereken 3 normdan ilkini elde etti.

Elif, geriye kalan iki normunu da alarak önce kadın uluslararası usta, ardından da kadın büyükusta ünvanıyla Türkiye'nin satrançta başarılı kadınlarından biri olmak istiyor.

- 8 yaşında Türkiye şampiyonu oldu

Elif Zeren Yıldız, AA muhabirine, küçük yaşta başladığı satrançta, eline geçen her fırsatta turnuvalara katıldığını söyledi.

Ailesinin bu konudaki en büyük destekçisi olduğunu anlatan Elif, "Turnuvaya 2 ay kala kampa girdik, sürekli ona göre çalıştım ve bunun sonucunu da çok güzel aldım, meyvesini çok güzel yedim. 8 yaşında Türkiye şampiyonu oldum. Ondan sonra Dünya Şampiyonası'na gittim ve öyle devam ettim." ifadelerini kullandı.

Kadın uluslararası usta ünvanına sahip olmak için 3 normdan ilkini aldığını vurgulayan Elif, Gürcistan'da 4-15 Ekim'de 2025 Avrupa Takımlar Turnuvası'nda da hem ikinci normunu almayı hem de A Milli Takım olarak bir derece hedeflediğini dile getirdi.

- "Kadın büyükusta olmak, hayalim değil, yapacağım şey"

Depremin yarattığı olumsuz etkileri de sporu sayesinde aşmaya çalıştığını anlatan Elif, "Açıkçası başarı grafiğime baktığımızda depremden sonra çok büyük bir artış görüyorsunuz. Bunun sebebi büyük ihtimalle depremden sonra spora daha çok sarılmam. Kendimi kurtarma, kafamı boşaltma aracı olarak satrancı görmüş olabilirim. Benim için farklı bir evren gibiydi yani kendimi kötü hissettiğim zaman, özellikle bu deprem zamanlarını hatırladığımda hep santranca sığınıyordum." diye konuştu.

Elif, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) da hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"YKS'yi atlattıktan sonra satranç alanında belli bir seviyeye kadar gelmek istiyorum. Satranç alanında Türkiye'de sayılı kadın sporculardan biri olmak istiyorum. Kadın büyükusta olmak, hayalim değil, yapacağım şey artık. Bunu hayal olarak demiyorum, hedef olarak koydum. Onun dışında uluslararası usta, bunun için de çok çalışma ve emek gerektiriyor. Yavaş yavaş hedefime ulaşmayı amaçlıyorum."

