Milli satranççı Elif, hamlelerini 'kadın büyükusta' hedefiyle yapıyor

Henüz 5 yaşındayken kreşte başladığı satrançta Kadın Uluslararası Usta (WIM) ünvanının ilk normunu alan milli sporcu Elif Zeren Yıldız, kalan 2 normu da tamamlayıp önce WIM ardından da kadın büyükusta olmayı hedefliyor.Satranç sporuyla kreşte tanışan Elif, annesi Özlem ve babası Turhan Yıldız'ın yönlendirmesiyle başladığı kursların ardından 7 yaşındayken ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldı.Satrançta ilerlemeye karar veren Elif, Türkiye şampiyonalarında kariyerine 6 kez birincilik, 2 kez ikincilik, 4 kez de üçüncülük sığdırdı.Başarısını uluslararası derecelerle de taçlandıran milli sporcu, Avrupa şampiyonalarında ilk üçte yer almasının yanı sıra hamleleriyle dünya şampiyonalarında da 3'üncülük, 5'incilik, 6'ncılık ve 8'incilik kazandı.Kadın FIDE Ustası (WFM) ünvanını almaya geçen yıl hak kazanan Elif, bu sene da Kadın Uluslararası Usta (WIM) olma yolunda gereken 3 normdan ilkini elde etti.Elif, geriye kalan iki normunu da alarak önce kadın uluslararası usta, ardından da kadın büyükusta ünvanıyla Türkiye'nin satrançta başarılı kadınlarından biri olmak istiyor.Elif Zeren Yıldız, AA muhabirine, küçük yaşta başladığı satrançta, eline geçen her fırsatta turnuvalara katıldığını söyledi.Ailesinin bu konudaki en büyük destekçisi olduğunu anlatan Elif, "ifadelerini kullandı.Kadın uluslararası usta ünvanına sahip olmak için 3 normdan ilkini aldığını vurgulayan Elif, Gürcistan'da 4-15 Ekim'de 2025 Avrupa Takımlar Turnuvası'nda da hem ikinci normunu almayı hem de A Milli Takım olarak bir derece hedeflediğini dile getirdi.Depremin yarattığı olumsuz etkileri de sporu sayesinde aşmaya çalıştığını anlatan Elif, "diye konuştu.Elif, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) da hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti: