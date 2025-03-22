Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman'dan bronz madalya

Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman, İspanya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman'dan bronz madalya
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22 Mart 2025 14:27
Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman, İspanya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde gençler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Turgut Aslan, Barselona kentinde düzenlenen organizasyonda genç erkekler 100 metre kelebek S8 kategorisinde final yüzdü.

Milli sporcu, 1.09.72'lik derecesiyle 3. oldu ve bronz madalya elde etti.

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