Fransa'da düzenlenen ITTF Masa Tenisi Dünya Para Elite Turnuvası'nı milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu açıklamasına göre Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun (ITTF) Yvelines kentindeki organizasyonunda milli para masa tenisçiler, önemli başarılara imza attı.
Çift kadınlar 5-10. klasmanda mücadele eden Nergiz Altıntaş-İrem Oluk ikilisi, tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Tek kadınlar 9-10. klasmanda Merve Cansu Demir, tek kadınlar 7. klasmanda ise Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.
Karışık çiftler 7. klasmanda Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş çifti, karışık çiftler 10. klasmanda ise Ali Öztürk-İrem Oluk ikilisi, bronz madalya elde etti.
Milli para masa tenisçilerden Fransa'da 1'i altın 5 madalya
Fransa'da düzenlenen ITTF Masa Tenisi Dünya Para Elite Turnuvası'nı milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Fransa'da düzenlenen ITTF Masa Tenisi Dünya Para Elite Turnuvası'nı milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Uğurcan Çakır'a Trabzonspor maçı soruldu
-
9
En-Nesyri, Süper Lig'in zirvesinde!
-
8
Arda Turan'dan oyuncularına eleştiri: "Bu kadar gol kaçırmamalıyız!"
-
7
Galatasaray'da Icardi çıkmazı
-
6
Galatasaray'dan opsiyonlu kiralama teklifi
-
5
Dursun Özbek'ten bahis skandalı için açıklama: "Bir an evvel sonuçlanması lazım"
-
4
Erden Timur: "İnşallah soruşturma derindir!"
-
3
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama: "Geri dönemeyecekler!"
-
2
Başsavcılık'tan Zorbay Küçük açıklaması
-
1
İki derbinin hakemleri belli oldu!
- 01:38 Anadolu Efes, Baskonia'ya konuk!
- 01:35 Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu
- 01:24 Liverpool'da Arne Slot'un kader virajı!
- 01:21 Valencia, sahasında Dubai'yi kıl payı mağlup etti!
- 01:17 Olimpia Milano, Anadolu Efes öncesi kayıp yaşamadı!
- 01:13 Bayern Münih, Virtus Bologna karşısında hata yapmadı!
- 01:10 Suudi Arabistan'dan Lionel Messi'ye ret!
- 01:08 Kızılyıldız, Maccabi Tel Aviv karşısında galibiyet serisini sürdürdü!
- 01:02 Zalgiris, sahasında ASVEL'e 37 sayı fark attı!
- 00:39 Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu!
- 00:30 Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
- 23:54 Serdal Adalı'dan bahis skandalı için açıklama!
- 22:44 Goller 90'dan sonra geldi; Al Ahli ve Al Riyadh yenişemedi
- 22:42 Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması
- 22:34 Genç milli halterci Engin Kara'dan 2 bronz madalya!
- 22:28 Konyaspor, sahasında dokuz kişi dört golle turladı!
- 22:19 Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de oynayacağı 2 maçın yeri değiştirildi
- 21:59 Tammy Abraham'dan Galatasaraylı minik taraftarla poz!
- 21:37 ÇİMSA ÇBK Mersin'den Euroleague'de ilk galibiyet!
- 21:27 Beşiktaş BOA'dan Enea Gorzow'a fark!
- 21:07 Emlak Konut'tan Saarlouis Royals'e 20 sayı fark!
- 20:33 Juventus, Luciano Spalletti'yi duyurdu!
- 20:20 Milli para masa tenisçilerden Fransa'da 1'i altın 5 madalya
- 20:16 Boluspor'dan bahis skandalı için açıklama!
- 19:53 Gaziantep FK ilk yarı bulduğu gollerle turladı!
- 19:37 Beşiktaş'ın eski yıldızı Pancu, Cluj'un başına geçti!
- 19:29 Trabzonspor'dan pivot hamlesi: Royce Dewayne
- 19:15 Salih Özcan için ayrılık sinyali!
- 18:49 Fenerbahçe'den derbi öncesi bilet açıklaması!
- 18:42 Arda Güler, Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi!
- 18:12 'Dünyada 2025 yılının en iyi futbolcusu' adayları açıklandı: Listede Türk yıldız da var!
- 17:26 Cenk Tosun için sürpriz transfer iddiası: Aboubakar ile buluşabilir
- 17:02 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Sarp Yiğit getirildi
- 16:48 Uğurcan Çakır'a Trabzonspor maçı soruldu
- 16:43 Bodrum FK, kupada 5 atıp turladı
- 16:30 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Burak Sidar ile yollar ayrıldı
- 16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
- 16:26 Serdal Adalı, derbi öncesi Beşiktaşlı futbolcularla buluştu
- 15:21 Ömer Erdoğan'dan Roger Schmidt itirafı: "Beşiktaş ile görüştü!"
- 15:14 Galatasaray'da yüzler gülüyor
- 15:13 Beşiktaş'a derbi öncesi sevindiren haber: Rafa Silva!
- 15:07 Tekvandoda tarihi başarı
- 15:05 Merve Dinçel, üst üste 2. kez dünya şampiyonu
- 15:02 Esenler Erokspor, 10 kişi rakibini rahat geçti!
- 14:54 Çaykur Rizespor, 3 golle turladı
- 14:41 Dursun Özbek'ten bahis skandalı için açıklama: "Bir an evvel sonuçlanması lazım"
- 14:17 İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama: "Geri dönemeyecekler!"
- 14:11 İki derbinin hakemleri belli oldu!
- 13:52 Bisikletiyle gökyüzünde pedal çevirdi
- 13:49 Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, Mersin'de başladı
- 13:18 Paul Onuachu'nun Galatasaray maçı hazırlığı!
- 13:06 Kocaelispor Başkanı: "5 maçta puanlarımız çalındı"
- 12:54 Yakup Sekizkök: "Hedefimiz BSL'de yarı final"
- 12:46 Teknik direktör değişikliğinde yine bir numarayız!
- 12:45 Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray ile dalya diyecek
- 12:43 "Boğaz'ın Boğası" Sinan Şamil Sam'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti
- 12:40 Kayserispor'dan son 11 sezonun en kötü başlangıcı
- 12:39 Göztepe'de tek hedef galibiyet
- 12:39 Milli tekvandocu Beyzanur Pehlivan'ın hedefi Avrupa kürsüsü
- 12:36 Muğlaspor, Elazığspor'u yenilenen stadında ağırlayacak
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Liverpool'da Arne Slot'un kader virajı!
Juventus, Luciano Spalletti'yi duyurdu!
Salih Özcan için ayrılık sinyali!
Arda Güler, Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi!
'Dünyada 2025 yılının en iyi futbolcusu' adayları açıklandı: Listede Türk yıldız da var!
Arsenal, Brighton'ı mağlup ederek kupada tur atladı
PSG, deplasmanda Lorient'e diş geçiremedi!
Roma, liderliğe oynuyor! Parma karşısında 3 puan
Kenan yine sahnede! Juventus, Udinese engelini aştı
Como sahasında üç golle üç puanı aldı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|10
|9
|1
|0
|25
|5
|28
|2
|Trabzonspor
|10
|7
|2
|1
|17
|7
|23
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|4
|0
|18
|6
|22
|4
|Beşiktaş
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|17
|5
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|14
|10
|17
|6
|Gaziantep FK
|10
|5
|2
|3
|15
|18
|17
|7
|Göztepe
|10
|4
|4
|2
|12
|6
|16
|8
|Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|14
|9
|Alanyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|10
|Kocaelispor
|10
|3
|2
|5
|10
|14
|11
|11
|Başakşehir
|10
|2
|4
|4
|11
|9
|10
|12
|Rizespor
|10
|2
|4
|4
|11
|14
|10
|13
|Kasımpaşa
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|14
|Antalyaspor
|10
|3
|1
|6
|11
|20
|10
|15
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|10
|15
|8
|16
|Eyüpspor
|10
|2
|2
|6
|6
|13
|8
|17
|Kayserispor
|10
|0
|6
|4
|8
|22
|6
|18
|Karagümrük
|10
|1
|1
|8
|10
|22
|4