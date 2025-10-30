Milli para masa tenisçilerden Fransa'da 1'i altın 5 madalya

Fransa'da düzenlenen ITTF Masa Tenisi Dünya Para Elite Turnuvası'nı milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu açıklamasına göre Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun (ITTF) Yvelines kentindeki organizasyonunda milli para masa tenisçiler, önemli başarılara imza attı.



Çift kadınlar 5-10. klasmanda mücadele eden Nergiz Altıntaş-İrem Oluk ikilisi, tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.



Tek kadınlar 9-10. klasmanda Merve Cansu Demir, tek kadınlar 7. klasmanda ise Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.



Karışık çiftler 7. klasmanda Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş çifti, karışık çiftler 10. klasmanda ise Ali Öztürk-İrem Oluk ikilisi, bronz madalya elde etti.



