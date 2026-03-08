Milli para halterci Besra Duman'dan 1 altın, 1 bronz madalya

Milli para halterci Besra Duman, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiflis'teki organizasyonda kadınlar 61 kiloda podyuma çıkan ay-yıldızlı halterci Besra Duman, 117 kiloluk başarılı kaldırışıyla Avrupa şampiyonu oldu.
Besra Duman, kategorisinin toplam sıralamasında ise bronz madalya elde ederek şampiyonayı 2 madalya ile tamamladı.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya alan milli sporcuları, antrenörlerini ve sporcuların kulüplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiflis'teki organizasyonda kadınlar 61 kiloda podyuma çıkan ay-yıldızlı halterci Besra Duman, 117 kiloluk başarılı kaldırışıyla Avrupa şampiyonu oldu.
Besra Duman, kategorisinin toplam sıralamasında ise bronz madalya elde ederek şampiyonayı 2 madalya ile tamamladı.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya alan milli sporcuları, antrenörlerini ve sporcuların kulüplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.