Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinde yarışacak

Türkiye Okçuluk Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek.
Porec kentindeki organizasyonda resmi antrenmanlar yarın yapılacak, elemelere ise 4 Haziran'da geçilecek.
Klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek müsabakalar, 8 Haziran'da tamamlanacak.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Klasik yay kadınlar: Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Makaralı yay kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun
Porec kentindeki organizasyonda resmi antrenmanlar yarın yapılacak, elemelere ise 4 Haziran'da geçilecek.
Klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek müsabakalar, 8 Haziran'da tamamlanacak.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Klasik yay kadınlar: Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Makaralı yay kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU