Milli kaykaycılar, İspanya'da kamp yapıyor

Türkiye Kaykay Milli Takımı, İspanya'da kampa girdi.



Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cadiz kentinde serbest stil (street) ve çanak stil (bowl) disiplinlerinde düzenlenen kampta milli sporcular, başantrenör Kael Hill ve teknik kurul başkanı Fuat Eryılmaz yönetiminde çalışıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Fahrettin Yıldız, "Sporcularımızın uluslararası şampiyonalarda başarılı olabilmesi için bu tür kampların önemine inanıyoruz. Kamplarımıza sporcu sayımızı artırarak devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



