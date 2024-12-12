Milli kaykaycılar, İspanya'da kamp yapıyor

Türkiye Kaykay Milli Takımı, İspanya'da kampa başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli kaykaycılar, İspanya'da kamp yapıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2024 14:00
Türkiye Kaykay Milli Takımı, İspanya'da kampa girdi.

Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cadiz kentinde serbest stil (street) ve çanak stil (bowl) disiplinlerinde düzenlenen kampta milli sporcular, başantrenör Kael Hill ve teknik kurul başkanı Fuat Eryılmaz yönetiminde çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Fahrettin Yıldız, "Sporcularımızın uluslararası şampiyonalarda başarılı olabilmesi için bu tür kampların önemine inanıyoruz. Kamplarımıza sporcu sayımızı artırarak devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery