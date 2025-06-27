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Milli güreşçilerden, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda zafer

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonasında Milli Güreşçilerimiz, 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

calendar 27 Haziran 2025 14:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçilerden, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda zafer
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Türkiye, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milli sporculardan Yusuf İslam Kara, serbest stil 68 kilo finalinde Rus rakibi Müslim Balgaev'e mağlup oldu ve Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

44 kiloda mindere çıkan Vessam Kasem ise bronz madalya maçında Belaruslu Ivan Astreika'yı yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın sona erecek.


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