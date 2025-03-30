Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, Avrupa şampiyonluğu için mücadele ediyor

Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu (21), yıldız ve gençlerdeki başarısını büyüklere taşıyarak Avrupa şampiyonu olmak istiyor.



Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz nezaretinde 32 sporcu Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.



Yıldız ve gençlerde bugüne kadar birçok başarıya imza atan Selvi İlyasoğlu, 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda 62 kiloda kürsünün en üst basamadığında yer almak istiyor.



Selvi İlyasoğlu, AA muhabirine, güreşe 9 yaşında başladığını söyledi.



Bugüne kadar elde ettiği başarılardan bahseden milli sporcu, "Güreş artık hayatımın bir parçası oldu. Bu zamana kadar yıldızlarda dünya şampiyonluğum, gençlerde Avrupa üçüncülüğüm, son yapılan U23 Avrupa Şampiyonasında Avrupa üçüncülüğüm var. Ülkemi Avrupa Şampiyonası'nda 62 kilogramda temsil edeceğim." dedi.



- "Takım halinde Avrupa şampiyonu olacağımıza inanıyorum"



Kampın çok iyi geçtiğini dile getiren Selvi, "Kamp ortamı gayet güzel. Büyük ablalarımızla birlikte çalışıyoruz. Onların bizimle çalışması bizi motive ediyor. Hocalarımız birebir ilgileniyor. Sıkı bir çalışma süreci geçiriyoruz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda çalışmalarımızın karşılığını alarak takım halinde Avrupa şampiyonu olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Hedefinin her zaman zirve olduğunu kaydeden Selvi İlyasoğlu, "Daha önce elde ettiğim başarılarımı büyüklere taşıyıp Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.



