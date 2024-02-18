Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.
Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.
Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
TEBRİKLER FEYZULLAH 🇹🇷
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, Slovakya'dan Boris Makoev'i 8-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.pic.twitter.com/nfDdRCQctK
— Sporx (@sporx) February 18, 2024