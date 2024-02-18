Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, erbest stil 92 kiloda üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!
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18 Şubat 2024 20:35
Son güncelleme 18 Şubat 2024 20:38
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.

Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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