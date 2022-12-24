Milli dalışçı Birgül Erken'den Gelibolu Yarımadası'na ziyaret!

Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, kendisi tarafından başlatılan "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı" projesi kapsamında Çanakkale'de düzenlenecek final yarışları öncesi sporcuları ile Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.



Erken ve sporcular, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının destekleriyle 57. Piyade Alayı, Conkbayırı, Su Altı Müzesi ve Hila-İ Ahmer Müzesi'ni ziyaret etti.



Alan kılavuzlarından Çanakkale Savaşları hakkında bilgi alan heyet, şehitler için dua etti.



Milli sporcu Birgül Erken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gençleri sporun içine çekmek ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla başlattığı projenin başarıyla tamamlandığını söyledi.



Altı ilde 150 kişiyi eğittikleri projede en iyi 15 sporcunun seçildiğini anlatan Erken, "Projemiz, İçişleri Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirildi. Başarıyla tamamlanan bir proje oldu. Şimdi en iyi sporcular kendi aralarında yarışacak. Yarınki yarışmalar, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonumuzun desteği ile Merkez Hakem Kurulundan resmi hakemimizin gözetiminde yapılacak. Biz de yarışma öncesinde sporcularımıza Çanakkale'yi ve şehitliği tanıtmak amacıyla böyle bir gezi düzenledik. Yarışmada dereceye giren sporcularımıza kupa ve madalyaları verilecektir. Ben başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere tüm destekçi ve sponsorlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.





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