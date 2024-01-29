Milli boksörün hedefi olimpiyat madalyası!

Milli boksör Batuhan Çiftçi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alarak yarım kalan madalya hayalini gerçekleştirmek istiyor.



Kariyerinde 10 Türkiye şampiyonluğu ile Balkan Şampiyonası'nda ve Akdeniz Oyunları'nda altın madalya bulunan 26 yaşındaki milli boksör Batuhan Çiftçi, Tokyo Olimpiyatları'na da katıldı ancak ikinci maçta yenilerek organizasyona veda etti.



Daha sonra 2024 Paris Olimpiyatları için çalışmaya başlayan Batuhan, 29 Şubat-12 Mart tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'ne hazırlanıyor.



Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde takımla birlikte çalışmalarını tamamlayan Batuhan, yumruklarını 2024 Paris Olimpiyatları'na katılabilmek için sallıyor.



Batuhan, Tokyo'da gerçekleştiremediği madalya hayalini Paris'te gerçekleştirmek istiyor.



Batuhan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe forması giydiğini ve 57 kiloda mücadele ettiğini belirtti.



2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hemen ardından 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanmaya başladığını anlatan Batuhan, şunları söyledi:



"17 yıldır boks yapıyorum. Çalışmalarım gayet iyi gidiyor. Takım olarak herkesin kafasında Paris Olimpiyat Oyunları'na vize almak var. Bu vize maçlarının iyi geçeceğini düşünüyorum. İki takım arkadaşımız vize aldı, bu sayıyı 5'e, 6'ya belki de tam takıma çıkarmaya çalışacağız. Takım olarak bunu başaracak güçte olduğumuzu düşünüyorum. Takım olarak inşallah Paris'e gideriz ve oradan olabildiğince fazla madalyayla geri döneriz."



Çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Batuhan, "Herkesin kafasında şu anda o altın madalyayı almak ve tarihe geçmek var. Çok zor bir süreç. Ama herkes bu şekilde hazırlanıyor. Herkes altın madalyanın hayaliyle yatıp kalkıyor. İnşallah oraya gidip altın madalyayla dönebiliriz. Bu kolay bir şey değil. Biz elimizden geldiğince oralarda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.



"Olimpiyatı yaşadım, nasıl bir his olduğunu biliyorum"



En büyük hedefinin olimpiyat olduğunu kaydeden Batuhan, "Benim 10 yaşımdan beri hedefim olimpiyattı. Olimpiyatı yaşadım, nasıl bir his olduğunu biliyorum. Şimdi hedefim olimpiyatta madalya alarak ülkemize dönmek. Daha sonra profesyonel boksa geçmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



