Milli boksör Haluk Levent Can'ın hedefi Çekya'da şampiyonluk

Milli sporcu Haluk Levent Can, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren Dünya Boks Challenge Turnuvası'nda altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında dövüş sporlarıyla ilgilenmeye başlayan Haluk Levent Can, kick boks, muaythai ve wushu branşlarında ringe çıktı.17 yaşında boksa yönelen Haluk Levent, bu yıl Dünya Boks Federasyonu tarafından Litvanya'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren turnuvada birinci oldu.Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla hazırlıklarını sürdüren 23 yaşındaki Haluk Levent, 10-15 Haziran'da Çekya'da düzenlenecek Dünya Boks Challenge Turnuvası'nda da birincilik kürsüsüne çıkarak olimpiyat yolunda şansını yükseltmek istiyor.Haluk Levent Can, AA muhabirine, 2019 yılında başladığı boksta kısa sürede çok yol katettiğini söyledi.Beşiktaş'ın formasını giydiğini belirten Haluk Levent,dedi.Milli takımla hazırlıkların güzel şekilde devam ettiğini anlatan Haluk Levent, şunları kaydetti:İstanbul Beykent Üniversitesi Yeni Medya Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Haluk Levent, hem eğitiminde hem de ringlerde başarılı olmak istediğini sözlerine ekledi.