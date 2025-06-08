07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
1-0
07 Haziran
Andora-İngiltere
0-1
07 Haziran
Malta-Litvanya
0-0
07 Haziran
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0-0
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07 Haziran
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Milli boksör Haluk Levent Can'ın hedefi Çekya'da şampiyonluk

Milli boksör Haluk Levent Can, Litvanya'da şampiyonluk yaşadığı olimpiyat puanlı turnuvanın ardından, gözünü 10-15 Haziran'da Çekya'da yapılacak Dünya Boks Challenge'a dikti. Hedefi: altın madalya ve Los Angeles 2028 bileti.

calendar 08 Haziran 2025 12:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli boksör Haluk Levent Can'ın hedefi Çekya'da şampiyonluk
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Milli sporcu Haluk Levent Can, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren Dünya Boks Challenge Turnuvası'nda altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında dövüş sporlarıyla ilgilenmeye başlayan Haluk Levent Can, kick boks, muaythai ve wushu branşlarında ringe çıktı.

17 yaşında boksa yönelen Haluk Levent, bu yıl Dünya Boks Federasyonu tarafından Litvanya'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren turnuvada birinci oldu.


Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla hazırlıklarını sürdüren 23 yaşındaki Haluk Levent, 10-15 Haziran'da Çekya'da düzenlenecek Dünya Boks Challenge Turnuvası'nda da birincilik kürsüsüne çıkarak olimpiyat yolunda şansını yükseltmek istiyor.

Haluk Levent Can, AA muhabirine, 2019 yılında başladığı boksta kısa sürede çok yol katettiğini söyledi.

Beşiktaş'ın formasını giydiğini belirten Haluk Levent, "6 yaşından itibaren dövüş branşlarının içerisindeyim. Çok kavgacı ve enerjik bir çocuktum. Beni dövüş branşlarına yönlendirdiler. Ben de çok sevdim. Şimdi milli takım adına ter döküyorum. Hedefim büyük. Çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz." dedi.

Milli takımla hazırlıkların güzel şekilde devam ettiğini anlatan Haluk Levent, şunları kaydetti:

"Kendimi boksta çok daha yetenekli hissediyorum. Hedefim Çekya'da şampiyon olduktan sonra Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanmak. Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum ama milli takımdaki performansım iyi olduğu için hocalarım bana şans verdi. Litvanya'da şampiyon oldum. Şimdi bir kez daha şans verdiler, Çekya'ya gideceğim. Orada da şampiyon olursam Dünya Şampiyonası'nda da şampiyon olmak istiyorum. Amacım ringe girdiğimde her zaman kazanmak, ülkemi iyi temsil etmek. En azından 'Bizim çocuk iyi dövüştü, yüreğini koydu' desinler."

İstanbul Beykent Üniversitesi Yeni Medya Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Haluk Levent, hem eğitiminde hem de ringlerde başarılı olmak istediğini sözlerine ekledi.


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