Milli bilardocular Almanya'da mücadele edecek

Milli bilardocular Tayfun Taşdemir ve Tolgahan Kiraz, perşembe günü Almanya'da başlayacak 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda oynayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli bilardocular Almanya'da mücadele edecek
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20 Mart 2024 12:44
Milli bilardocular Tayfun Taşdemir ve Tolgahan Kiraz, perşembe günü Almanya'da başlayacak 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Viersen kentinde 36'ncısı düzenlenecek şampiyonada Türkiye adına Tayfun Taşdemir ve Tolgahan Kiraz, isteka tutacak.

Organizasyon, 24 Mart Pazar günü sona erecek.

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