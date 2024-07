Milli atıcı Sena Can, Paris'e uğurlandı!

Milli atıcı Sena Can, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere Konya'dan Fransa'ya uğurlandı.



Konya Havaalanı'nda düzenlenen törene katılan Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, milli atıcı Sena Can'a başarılar diledi.



Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Babam ve dedem avcılık yapıyordu. Bu yüzden evimizde tüfek ve tabanca gibi silahlar vardı. Bir gün babam beni 'Denemek ister misin?' diye poligona götürdü. Denedim ve çok hoşuma gitti. O gün atıcılık isteğim başladı." şeklinde konuştu.



2016 yılından bu yana atıcılık üzerinde çalıştığını ifade eden Can, şunları kaydetti:



"Başladığımdan beri antrenörüm Ali Rıza Bilgin hocamla beraber gelişerek ilerliyoruz. Şu an bir sporcunun ulaşabileceği en üst düzeye yani olimpiyatlara gidiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım alnımızın akıyla güzel bir şekilde madalya ile döneriz."





