20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Milan Skriniar: "Daha iyisini yapabilirdik"

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Milan Skriniar, Benfica maçının ardından konuştu.

calendar 21 Ağustos 2025 00:17 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 00:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Milan Skriniar, Benfica maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Skriniar'ın sözleri şu şekilde:

 "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Benfica, topla iyi oynayabilen bir takım ama biz defansif olarak işimizi iyi yaptık. Tehlikeli bir pozisyon vermedik rakibe ama toplu oyunda daha iyi olabilirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra rakip daha iyisini yapabilirdik. Bu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Göztepe ve bu maçta rakip 10 kişi kaldık ancak şans yaratma konusu sorun yaşadık. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor."


 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
