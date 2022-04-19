Milan, listesine Pjanic'i de ekledi

Milan'ın, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'i transfer listesinin en üstüne yazdığı belirtildi. İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde Barcelona'ya satın alma opsiyonlu bir teklif yapacağı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Milan, listesine Pjanic'i de ekledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2022 16:16
Milan'ın, transferdeki listesine Miralem Pjanic'in adını da en üst sıradan eklediği öne sürüldü.

İspanyol medyasında çıkan haberde; İtalyan temsilcisinin önümüzdeki dönemde Barcelona'ya satın alma opsiyonlu bir teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.

MAAŞI SORUN OLABİLİR

Barcelona'nın, Bosnalı futbolcu için teklifi kabul etmesinin beklendiği vurgulanırken, tecrübeli yıldızın maaşının sorun olabileceği aktarıldı. Pjanic'in geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği ifade edildi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 4 ASİST

Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkan Miralem Pjanic, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ