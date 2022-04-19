Milan, listesine Pjanic'i de ekledi

Milan'ın, transferdeki listesine Miralem Pjanic'in adını da en üst sıradan eklediği öne sürüldü.



İspanyol medyasında çıkan haberde; İtalyan temsilcisinin önümüzdeki dönemde Barcelona'ya satın alma opsiyonlu bir teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.



MAAŞI SORUN OLABİLİR



Barcelona'nın, Bosnalı futbolcu için teklifi kabul etmesinin beklendiği vurgulanırken, tecrübeli yıldızın maaşının sorun olabileceği aktarıldı. Pjanic'in geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği ifade edildi.



2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



BEŞİKTAŞ'TA 4 ASİST



Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkan Miralem Pjanic, 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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