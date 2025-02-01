Milan, Gimenez'i bitiriyor!

Milan, Santiago Gimenez'in transferi için Feyenoord ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan, Gimenez'i bitiriyor!
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01 Şubat 2025 17:03
Milan, hücum hattını Feyenoord'dan Santiago Gimenez ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Milan ve Feyenoord, Gimenez transferi için anlaşma sağladı.

İtalyan ekibinin Gimenez transferi için Feyenoord'a bonuslar dahil 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Gimenez için yapılan anlaşmada sonraki satıştan pay maddesinin de olduğu kaydedildi.

23 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Feyenoord'da bu sezon 19 maçta süre bulan Santiago Gimenez, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

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