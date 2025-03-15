🟥2 yıl aradan sonra yeşil sahalara dönen Dele Alli, oyuna girdikten 10 dakika sonra kırmızı kart gördü! pic.twitter.com/J6PMSu14ir



— Sporxtv (@sporxtv) March 15, 2025

İtalya Serie A 29. hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Como ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Milan oldu.Como, 33. dakikada Lucas Da Cunha ile 1-0 öne geçti ve Milan karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Milan, Christian Pulisic'in 53. dakikada attığı golle durumu 1-1 yaptı. Ev sahibi ekip Milan, 75. dakikada Tijjani Reijnders'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.Como'da 81. dakikada oyuna dahil olan Dele Alli, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Milan, 47 puana yükseldi. Como, 29 puanda kaldı.İtalya Ligi'nin bir sonraki haftasında Milan, Napoli deplasmanına gidecek. Como, sahasında Empoli'yi konuk edecek.