Mike James Panathinaikos'u reddetti

İtalyan basınında yer alan habere göre Mike James, Yunan devi Panathinaikos'un yaptığı teklifi reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Mike James Panathinaikos'u reddetti
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06 Haziran 2023 17:28
Gelecek sezona net bir giriş yapmak isteyen Yunan temsilcisi Panathinaikos gözünü Amreika'lı oyun kurucuya çevirdi

Gelecek sezon Ergin Ataman'ın koçluğunu yapacağı iddia edildiği Panathinaikos'ta, Mike James için hamle yapıldığı iddia edilmişti. İtalyan basınından çıkan haberlere göre Mike James, Panathinaikos'un yaptığı teklifi reddetti.

"YILDA İKİ KEZ GELİYORUM"

Twitter'da katıldığı bir canlı yayında bir takipçisine cevap veren Mike James, " Yılda iki defa Yunanistan'a transfer oluyorum." dedi.

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