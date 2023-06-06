Mike James Panathinaikos'u reddetti

Gelecek sezona net bir giriş yapmak isteyen Yunan temsilcisi Panathinaikos gözünü Amreika'lı oyun kurucuya çevirdi



Gelecek sezon Ergin Ataman'ın koçluğunu yapacağı iddia edildiği Panathinaikos'ta, Mike James için hamle yapıldığı iddia edilmişti. İtalyan basınından çıkan haberlere göre Mike James, Panathinaikos'un yaptığı teklifi reddetti.



"YILDA İKİ KEZ GELİYORUM"



Twitter'da katıldığı bir canlı yayında bir takipçisine cevap veren Mike James, " Yılda iki defa Yunanistan'a transfer oluyorum." dedi.





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