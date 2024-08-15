Miguel Crespo'ya Süper Lig'den yeni talip

Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo ile ilgileniyor. Portekizli futbolcunun adı Antalyaspor ile de anılmıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Miguel Crespo'ya Süper Lig'den yeni talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2024 11:51
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Miguel Crespo'nun talipleri artıyor.

Portekizli futbolcunun adı Antalyaspor ile anılırken, Başakşehir de Crespo için devreye girdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi, Crespo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Iberia karşılaşması öncesi transfer için, "Görüştüğümüz, anlaştığımız oyuncular var, onların kulüplerinden ayrılmalarını, sözleşmelerini fesh etmelerini bekliyoruz, pazarlıklar devam ediyor. Elimizdekilerden daha iyisini getirmeye çalışıyoruz. Takımımıza seviye atlatacak oyuncu arıyoruz, belki transfer gecikti gibi görülebilir ama bu hafta belki 1-2 oyuncu sonuçlanabilir. İyi oyuncuyu yakalamadıkça transfer yapmayı düşünmüyoruz, iyi oyuncu bulursak 3-4 transfer yapmayı düşünüyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonuna bitiyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery