Miguel Crespo'ya Süper Lig'den yeni talip

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Miguel Crespo'nun talipleri artıyor.
Portekizli futbolcunun adı Antalyaspor ile anılırken, Başakşehir de Crespo için devreye girdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi, Crespo'yu kadrosuna katmak istiyor.
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Iberia karşılaşması öncesi transfer için, "Görüştüğümüz, anlaştığımız oyuncular var, onların kulüplerinden ayrılmalarını, sözleşmelerini fesh etmelerini bekliyoruz, pazarlıklar devam ediyor. Elimizdekilerden daha iyisini getirmeye çalışıyoruz. Takımımıza seviye atlatacak oyuncu arıyoruz, belki transfer gecikti gibi görülebilir ama bu hafta belki 1-2 oyuncu sonuçlanabilir. İyi oyuncuyu yakalamadıkça transfer yapmayı düşünmüyoruz, iyi oyuncu bulursak 3-4 transfer yapmayı düşünüyoruz." şeklinde konuşmuştu.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonuna bitiyor.
Portekizli futbolcunun adı Antalyaspor ile anılırken, Başakşehir de Crespo için devreye girdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi, Crespo'yu kadrosuna katmak istiyor.
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Iberia karşılaşması öncesi transfer için, "Görüştüğümüz, anlaştığımız oyuncular var, onların kulüplerinden ayrılmalarını, sözleşmelerini fesh etmelerini bekliyoruz, pazarlıklar devam ediyor. Elimizdekilerden daha iyisini getirmeye çalışıyoruz. Takımımıza seviye atlatacak oyuncu arıyoruz, belki transfer gecikti gibi görülebilir ama bu hafta belki 1-2 oyuncu sonuçlanabilir. İyi oyuncuyu yakalamadıkça transfer yapmayı düşünmüyoruz, iyi oyuncu bulursak 3-4 transfer yapmayı düşünüyoruz." şeklinde konuşmuştu.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonuna bitiyor.
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