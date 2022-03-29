Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ısrarı üzerine takıma katılan Miguel Crespo'nun sergilediği performans Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Sarı-lacivertlilerde 21 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 1 gol, 2 asistlik katkı sağlarken, Galatasaray'a karşı attığı golün ardından sevinci uzun süre konuşuldu.



Fenerbahçe ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun geleceği ise belirsizliğini koruyor. Miguel Crespo'nun menajeri Domingos Lopes, transfere ve Crespo'nun geleceğine dair A Spor'a açıklamalarda bulundu.



İşte Lopes'in o açıklamaları;



"SÖZ SAHİBİ FENERBAHÇE'DİR"



-Crespo'ya Avrupa'dan teklif geldi mi?



"Miguel Crespo Fenerbahçe'de çok iyi bir performans sergiledi. Crespo'ya Avrupa'dan ilgi olması gayet normal. Ama bu konu hakkında söz sahibi Fenerbahçe'dir."



"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU"



-Crespo'nun Avrupa hayali var mı?



"Crespo Fenerbahçe'de çok mutlu. Sözleşmesinin sonuna kadar İstanbul'da kalmak istiyor. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarını çok seviyor. Ama en çok istediği şeylerin başında Portekiz Milli Takımında oynamak geçiyor."



"KADIKÖY'DE G.SARAY'A GOL ATMAYI ÇOK İSTİYOR"



-Galatasaray'a attığı gol sonrası aranızda bir diyalog geçti mi?



"Miguel Crespo o maçtan sonra çok mutluydu. Kadıköy'de oynanacak olan maçta gol atmayı çok istiyor. Ben de ona destek olmak için stadyumda olacağım."



