Midtjylland için yorum: 'En büyük silahları kontratak-Duran top'

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Midtjylland'ın konuğu olacak. Tıpsbladet yazarı Troels Thogersen, Midtjylland takımını Fanatik'e anlattı.
İşte Troels Thogersen'in değerlendirmeleri:
"Midtjylland, ekim ve kasım aylarında iyi sonuçlar elde etse de oyun olarak istikrarsız bir performans sergiledi. Normalde 4-4-2'yi tercih eden teknik direktör Thomasberg, son dönemde 4-3-3'e dönmüş durumda. Baskılı oynayan rakiplere karşı orta sahada bir kişi fazla olmak istiyor. Midtjylland için Dario Osorio ve Aral Şimşir'in sakatlıktan dönmüş olmaları harika bir haber."
"G.SARAY OSORİO'YU İSTEDİ"
"Osorio, geçen hafta Ludogorets karşısında mükemmel bir gole imza attı. Şut ve dripling yeteneği, yarattığı pozisyonlar onu Danimarka Ligi'nin en iyi oyuncularından biri haline getirdi. Galatasaray, Şilili futbolcuyu transfer etmek istedi ancak bana göre bunun gerçekleşme ihtimali yok. Geçen yaz Liverpool, Osorio için teklif yapmıştı. Bu yaz ya da önümüzdeki sene Avrupa'nın 5 büyük liginden birine 15- 20 milyon Euro'luk transfer yapması kaçınılmaz görünüyor."
"BASKIYLA HATAYA ZORLAYACAKLAR"
"Kırmızı-Siyahlılar hücum hattında uzun süredir sakat olan Cho'yu arayabilir. Franculino ise yeni iyileşti. Kadroda olsa bile 10-15 dakika süre alabilir. Midtjylland bu akşam kontrataklar ve çok iyi olduğu duran toplarla tehlike yaratmaya çalışacak. 1 puan onlar için yeterli, Fenerbahçe'nin kazanmak istemesini avantaja çevirebilirler. Muhtemelen rakip atağa çıkmak isterken yoğun baskıyla hataya zorlamaya çalışacaklar. Kötü oldukları nokta, topa sahip olduklarında etkisiz kalmaları. Eylülden beri bu anlamda kötüler ve bu yetmezmiş gibi en iyi orta saha oyuncusu Martinez'i de Palmeiras'a sattılar."
"BİLETLERİ TÜRKLER'E SATTILAR"
"Eğer Fenerbahçe maça iyi konsantre olur ve toplu oyunu domine edebilirse, birçok pozisyona girebilir. Son olarak, maçta stat içinde tansiyon yüksek olabilir. Karşılaşma 10 bin kapasiteli küçük bir statta oynanacak. Birçok Midtjylland taraftarı, biletlerini Fenerbahçeliler'e sattı. Bu nedenle her tribünde Türk taraftarlar olacaktır."
İşte Troels Thogersen'in değerlendirmeleri:
"Midtjylland, ekim ve kasım aylarında iyi sonuçlar elde etse de oyun olarak istikrarsız bir performans sergiledi. Normalde 4-4-2'yi tercih eden teknik direktör Thomasberg, son dönemde 4-3-3'e dönmüş durumda. Baskılı oynayan rakiplere karşı orta sahada bir kişi fazla olmak istiyor. Midtjylland için Dario Osorio ve Aral Şimşir'in sakatlıktan dönmüş olmaları harika bir haber."
"G.SARAY OSORİO'YU İSTEDİ"
"Osorio, geçen hafta Ludogorets karşısında mükemmel bir gole imza attı. Şut ve dripling yeteneği, yarattığı pozisyonlar onu Danimarka Ligi'nin en iyi oyuncularından biri haline getirdi. Galatasaray, Şilili futbolcuyu transfer etmek istedi ancak bana göre bunun gerçekleşme ihtimali yok. Geçen yaz Liverpool, Osorio için teklif yapmıştı. Bu yaz ya da önümüzdeki sene Avrupa'nın 5 büyük liginden birine 15- 20 milyon Euro'luk transfer yapması kaçınılmaz görünüyor."
"BASKIYLA HATAYA ZORLAYACAKLAR"
"Kırmızı-Siyahlılar hücum hattında uzun süredir sakat olan Cho'yu arayabilir. Franculino ise yeni iyileşti. Kadroda olsa bile 10-15 dakika süre alabilir. Midtjylland bu akşam kontrataklar ve çok iyi olduğu duran toplarla tehlike yaratmaya çalışacak. 1 puan onlar için yeterli, Fenerbahçe'nin kazanmak istemesini avantaja çevirebilirler. Muhtemelen rakip atağa çıkmak isterken yoğun baskıyla hataya zorlamaya çalışacaklar. Kötü oldukları nokta, topa sahip olduklarında etkisiz kalmaları. Eylülden beri bu anlamda kötüler ve bu yetmezmiş gibi en iyi orta saha oyuncusu Martinez'i de Palmeiras'a sattılar."
"BİLETLERİ TÜRKLER'E SATTILAR"
"Eğer Fenerbahçe maça iyi konsantre olur ve toplu oyunu domine edebilirse, birçok pozisyona girebilir. Son olarak, maçta stat içinde tansiyon yüksek olabilir. Karşılaşma 10 bin kapasiteli küçük bir statta oynanacak. Birçok Midtjylland taraftarı, biletlerini Fenerbahçeliler'e sattı. Bu nedenle her tribünde Türk taraftarlar olacaktır."