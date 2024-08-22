Michy Batshuayi: ''Hoca çözümü bulacaktır!''

"Bu sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız." dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır." ifadelerini kullandı.