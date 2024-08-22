Michy Batshuayi: ''Hoca çözümü bulacaktır!''

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Michy Batshuayi: ''Hoca çözümü bulacaktır!''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2024 00:08
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında takımının 2 golünü atan Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Michy Batshuayi maçla ilgili, "Bu sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız." dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery