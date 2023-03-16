Michy Batshuayi, Fenerbahçe - Sevilla maçında sakatlandı

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Sevilla maçında 16. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Haber; Sporx.com
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Michy Batshuayi, Fenerbahçe - Sevilla maçında sakatlandı
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16 Mart 2023 21:07
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Sevilla'yı ağırlayan Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlandı. Batshuayi, sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. Belçikalı golcü, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Sedyeyle kenara gelen Batshuayi'nin yerine 18. dakikada Joshua King oyuna dahil oldu.

Michy Batshuayi oyundan alınırken, göz yaşlarını tutamadı. Takım arkadaşları ise Batshuayi'yi teselli etmeye çalıştı.



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