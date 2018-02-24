Meyer, #NBASundays maçı Cavaliers - Spurs karşılaşmasını konuştu

Koç Neal Meyer Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs arasında oynanacak #NBASundays maçını değerlendirdi.NBA 2K18'in sunduğu NBA Sundays maçında Cedi'li Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs ile karşılaşıyor. 25 Şubat Pazar günü Spurs'ün, Cavaliers'ı konuk edeceği heyecan dolu maç TSİ 23:30'da, S Sport ve NBA League Pass'te basketbol severleri bekliyor.Koç Neal Meyer NBA Sundays maçında karşı karşıya gelecek Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs takımları ve oyuncularını değerlendirdi. Cleveland'ın yıldız ismi Kevin Love ise "Böyle genç bir oyuncuya sahip olmak takıma gençlik ve enerji katıyor." diyerek Cedi Osman'dan övgüyle bahsetti. İşte deneyimli koç Neal Meyer'in değerlendirmeleri;Cavaliers 8 Şubat'ta beklenen performansı gösteremeyip hayal kırıklığı yaratan oyuncuları ile yollarını ayırdı. Kadroya yeni katılan George Hill, Jordan Clarkson, Rodney Hood ve Lary Nance Jr. birkaç maç içinde takıma ve en önemlisi de LeBron James'e tekrardan enerji kattılar. Utah Jazz ile yaşadığı korkunç bir sezondan gelen 10 yıllık tecrübeli oyuncu Hill kısa sürede ilk 5'e girdi. Hill pozisyonları savunabilme yeteneği ve açık alan şutörlerini engelleyebilmesi ile her takımın savunmasını iyi hale getirebilecek bir oyuncu. Cavaliers boş alan yaratan ve kenardan hücum eden Clarkson ve Hood gibi 2 önemli oyuncuya da sahip oldu. Nance Jr ise hızlı bir şekilde ligin zirvesinde yer alan genç oyunculardan biri haline geldi.Sonuç olarak, kimsenin bu sezon şans tanımadığı Cavaliers tekrar üst üste 4.sene finale çıkma konusunda favori haline geldi.Sakatlığı bulunan ve Mart sonu gibi takıma geri dönmesi beklenen Kevin Love, Türkiye'de 2010 yılında oynadığı Dünya Şampiyonası ve Cedi Osman hakkında sorulan sorulara "2010 yılında Türkiye de bulunmak benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Hatta Cedi ile bu konu hakkında bir çok kez konuştuk. Cedi'yi ve onun oynayış stilini seviyorum. O harika bir çocuk. En beğendiğim özelliği zor oynamayı seviyor. Ama Cedi bu oyunu gerçekten severek oynuyor. LeBron ile çalışmaktan büyük keyif aldığını söylebilirim. Genç oyunculara karşı çok anlayışlı tecrübeli bir ekibiz. Böyle genç bir oyuncuya sahip olmak ise takıma gençlik ve enerji katıyor." açıklamalarında bulundu.All Star dönüşü ilk maçında LeBron, Washington Wizards'a kaybedilen maçta 32 sayı 9 ribaund ve 8 asistlik bir performans gösterdi.LeBron, tüm sezon boyunca üretken bir görüntü çizdi ve maç başına 26.6 sayı ve 54.7 şut yüzdesi ile bu alanlarda ligde ilk 5 içinde yer alıyor.Uzun süredir sakatlığı bulunan Kawhi Leonard'ın olmamasına rağmen, Spurs Batı Konferansı'nda zirveye yakın bir noktada bulunuyor. Spurs bu başarısını büyük oranda LaMarcus Aldridge'e borçlu. Spurs koçu Gregg Popovich ile geçen yaz takımdaki rolü ile ilgili görüşmelerinin ardından, Aldridge herkesin beklentilerini karşılayan bir oyuncu oldu. 32 yaşındaki forvet, skor ve ribaund konusunda Spurs'ün lideri ve bu sezon 6.kez All Star'a seçildi. San Antonio ayrıca Tony Parker ve Rudy Gay'den uzun süredir yoksun durumda bulunuyor. Ancak bu sakatlıklar genç oyuncuların parlamaları için de bir fırsat yaratıyor. İkinci yılını geçiren Dejounte Murray oyun kurucu pozisyonunda ilk 5 oyuncusu oldu.Kyle Anderson, Leonard'ın yerine 45 maçta yer aldı. Tecrübeli isimler Pau Gasol ve Manu Ginobili ise istikrarlı bir şekilde devam ediyorlar ancak sezonun kaderi Leonard'ın sağlık durumuna bağlı. Eğer 2 kere NBA'de yılın en iyi savunmacısı seçilen oyuncu iyileşirse, San Antonio herkesle başa çıkabilir.LaMarcus Aldridge, Kawhi Leonard sakatlıktan dönene kadar San Antonio Spurs'un yükünü taşımaya devam edecek. Aldridge maç başına 22.4 ve 8.4 ortalamasıyla Spurs'te hem sayı hem de ribaund bakımından lider durumda. Spurs'ün bu yılki sakatlık problemlerine rağmen, 32 yaşındaki Aldridge Spurs'ün yarışta iddialı bir şekilde tutunmasını sağladı ve şu anda inanılmaz derecede güçlü olan Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyorlar.