Boston Celtics LogoBrooklyn Nets LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoHouston Rockets LogoMemphis Grizzlies LogoNew Orleans Pelicans LogoSan Antonio Spurs LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers LogoDetroit Pistons LogoIndiana Pacers LogoMilwaukee Bucks Logo
Denver Nuggets LogoMinnesota Timberwolves LogoOklahoma City Thunder LogoPortland Trail Blazers LogoUtah Jazz LogoAtlanta Hawks LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoWashington Wizards LogoGolden State Warriors LogoL. A. Clippers LogoL. A. Lakers LogoPhoenix Suns LogoSacramento Kings Logo

Meyer, #NBASundays maçı Cavaliers - Spurs karşılaşmasını konuştu

Efsane koç Neal Meyer Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs arasında oynanacak #NBASundays maçını değerlendirdi.

Koç Neal Meyer Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs arasında oynanacak #NBASundays maçını değerlendirdi.

NBA 2K18'in sunduğu NBA Sundays maçında Cedi'li Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs ile karşılaşıyor. 25 Şubat Pazar günü Spurs'ün, Cavaliers'ı konuk edeceği heyecan dolu maç TSİ 23:30'da, S Sport ve NBA League Pass'te basketbol severleri bekliyor.

Koç Neal Meyer NBA Sundays maçında karşı karşıya gelecek Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs takımları ve oyuncularını değerlendirdi. Cleveland'ın yıldız ismi Kevin Love ise "Böyle genç bir oyuncuya sahip olmak takıma gençlik ve enerji katıyor." diyerek Cedi Osman'dan övgüyle bahsetti. İşte deneyimli koç Neal Meyer'in değerlendirmeleri;

Cleveland Cavaliers

Cavaliers 8 Şubat'ta beklenen performansı gösteremeyip hayal kırıklığı yaratan oyuncuları ile yollarını ayırdı. Kadroya yeni katılan George Hill, Jordan Clarkson, Rodney Hood ve Lary Nance Jr. birkaç maç içinde takıma ve en önemlisi de LeBron James'e tekrardan enerji kattılar. Utah Jazz ile yaşadığı korkunç bir sezondan gelen 10 yıllık tecrübeli oyuncu Hill kısa sürede ilk 5'e girdi. Hill pozisyonları savunabilme yeteneği ve açık alan şutörlerini engelleyebilmesi ile her takımın savunmasını iyi hale getirebilecek bir oyuncu. Cavaliers boş alan yaratan ve kenardan hücum eden Clarkson ve Hood gibi 2 önemli oyuncuya da sahip oldu. Nance Jr ise hızlı bir şekilde ligin zirvesinde yer alan genç oyunculardan biri haline geldi.Sonuç olarak, kimsenin bu sezon şans tanımadığı Cavaliers tekrar üst üste 4.sene finale çıkma konusunda favori haline geldi.

Sakatlığı bulunan ve Mart sonu gibi takıma geri dönmesi beklenen Kevin Love, Türkiye'de 2010 yılında oynadığı Dünya Şampiyonası ve Cedi Osman hakkında sorulan sorulara "2010 yılında Türkiye de bulunmak benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Hatta Cedi ile bu konu hakkında bir çok kez konuştuk. Cedi'yi ve onun oynayış stilini seviyorum. O harika bir çocuk. En beğendiğim özelliği zor oynamayı seviyor. Ama Cedi bu oyunu gerçekten severek oynuyor. LeBron ile çalışmaktan büyük keyif aldığını söylebilirim. Genç oyunculara karşı çok anlayışlı tecrübeli bir ekibiz. Böyle genç bir oyuncuya sahip olmak ise takıma gençlik ve enerji katıyor." açıklamalarında bulundu.

LeBron James

All Star dönüşü ilk maçında LeBron, Washington Wizards'a kaybedilen maçta 32 sayı 9 ribaund ve 8 asistlik bir performans gösterdi.LeBron, tüm sezon boyunca üretken bir görüntü çizdi ve maç başına 26.6 sayı ve 54.7 şut yüzdesi ile bu alanlarda ligde ilk 5 içinde yer alıyor.

San Antonio Spurs

Uzun süredir sakatlığı bulunan Kawhi Leonard'ın olmamasına rağmen, Spurs Batı Konferansı'nda zirveye yakın bir noktada bulunuyor. Spurs bu başarısını büyük oranda LaMarcus Aldridge'e borçlu. Spurs koçu Gregg Popovich ile geçen yaz takımdaki rolü ile ilgili görüşmelerinin ardından, Aldridge herkesin beklentilerini karşılayan bir oyuncu oldu. 32 yaşındaki forvet, skor ve ribaund konusunda Spurs'ün lideri ve bu sezon 6.kez All Star'a seçildi. San Antonio ayrıca Tony Parker ve Rudy Gay'den uzun süredir yoksun durumda bulunuyor. Ancak bu sakatlıklar genç oyuncuların parlamaları için de bir fırsat yaratıyor. İkinci yılını geçiren Dejounte Murray oyun kurucu pozisyonunda ilk 5 oyuncusu oldu.Kyle Anderson, Leonard'ın yerine 45 maçta yer aldı. Tecrübeli isimler Pau Gasol ve Manu Ginobili ise istikrarlı bir şekilde devam ediyorlar ancak sezonun kaderi Leonard'ın sağlık durumuna bağlı. Eğer 2 kere NBA'de yılın en iyi savunmacısı seçilen oyuncu iyileşirse, San Antonio herkesle başa çıkabilir.

LaMarcus Aldridge

LaMarcus Aldridge, Kawhi Leonard sakatlıktan dönene kadar San Antonio Spurs'un yükünü taşımaya devam edecek. Aldridge maç başına 22.4 ve 8.4 ortalamasıyla Spurs'te hem sayı hem de ribaund bakımından lider durumda. Spurs'ün bu yılki sakatlık problemlerine rağmen, 32 yaşındaki Aldridge Spurs'ün yarışta iddialı bir şekilde tutunmasını sağladı ve şu anda inanılmaz derecede güçlü olan Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyorlar.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Sezon başından beri herkesin beklediği seri olan NBA Finalleri, bu gece başlayacak. Peki hangi maç hangi tarihlerde ve hangi saatlerde oynanacak?
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, genel olarak bir oyuncunun "prime" yıllarının belli yaşlar arasında olması gerçeğini nasıl reddettiğini açıkladı.
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, LeBron James'in takım arkadaşlarının yeteri kadar hakkının verilmediğini söyledi.
Tecrübeli koç Steve Clifford'ın, Orlando Magic'in baş antrenörü olmak için dört yıllık bir anlaşma yapmayı kabul ettiği açıklandı.
Philadelphia 76ers koçu Brett Brown'ın, takımla üç senelik bir kontrat uzatma konusunda anlaştığı açıklandı.
koç Tyronn Lue'ya göre Perşembe günü NBA Finalleri 1. maçı için hazır olmayabilir.
Kobe, "The Mamba Mentality: How I Play" kitabının Kasım'da çıkacağını duyurdu.
Boston Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Danny Ainge, Boston'ın Kyrie Irving ve Gordon Hayward olmadan "daha iyi" olduğu fikrine katılmadığını söyledi.
Houston Rockets guardı Eric Gordon, eğer takım arkadaşı Chris Paul hamstring sakatlığından ötürü oynayamaz durumda olmasaydı, Rockets'ın NBA Finallerinde olacağını söyledi.
Houston Rockets guardı Eric Gordon, eğer takım arkadaşı Chris Paul hamstring sakatlığından ötürü oynayamaz durumda olmasaydı, Rockets'ın NBA Finallerinde olacağını söyledi.
Hall of Fame oyuncu ve eski Detroit Pistons "Bad Boy"u Isiah Thomas, Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James'in, efsane oyuncu Michael Jordan'dan daha "komple bir basketbolcu" olduğunu söyledi.
Boston Celtics guardı Terry Rozier, önümüzdeki sezon Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James'in üzerinden smaç vuracağını söyledi.
Boston Celtics'in yakın zamanda serbest oyuncu olacak guardı Marcus Smart, sezon başına "12-14 milyon dolarlıktan fazla" bir kontratı hakettiğini söyledi.
Cleveland Cavaliers sahibi Dan Gilbert, LeBron James'in bu yaz serbest oyuncu olacağının farkında olduğunu ve NBA Finalleri sona erer ermez bununla ilgileneceklerini söyledi.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, Boston Celtics'in başarılı çaylak forveti Jayson Tatum'a övgülerde bulundu, Tatum ise LeBron'un üzerinden vurduğu smacın "bir geri ödeme" olduğunu söyledi.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, deplasmanda oynadığı bir başka 7. maçta yer alma ve sekizinci kez üst üste NBA Finallerine çıkma konusunda hissettiklerini anlattı.
Cleveland Cavaliers koçu Tyronn Lue, takımın süperstarı LeBron James'in dün gece Boston Celtics'e karşı 87-79 aldığı galibiyette gösterdiği 35 sayı, 15 ribaund, 9 asist ve 2 blokluk performansını, kariyerinin "en iyi" performansları arasına koydu.
San Antonio Spurs guardı Danny Green, Kawhi Leonard'ın şahsen Spurs ile kalmak istediğini söyledi.
New York Knicks'in yeni koçu David Fizdale, takımın süperstarı Kristaps Porzingis'in kendisinin en büyük önceliklerinden biri olduğunu söyledi.
Houston Rockets yıldızı Chris Paul, bu gece Golden State Warriors'a karşı oynanacak Batı Konferansı Finallerinin 6. maçını sağ hamstring rahatsızlığı dolayısıyla kaçıracak.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal