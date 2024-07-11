Metin Öztürk: "2-3 transfer yolda"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, transfer için konuştu. Öztürk, "Yakın zamanda 2-3 transferimizi de başkanımız müjdeleyecek." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Metin Öztürk: '2-3 transfer yolda'
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11 Temmuz 2024 15:11
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'deki kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Transfer konusuna da değinen Öztürk, "Galatasaray'ın iki yıldır oturmuş bir yapısı var. Okan hocamız ve scout ekibimizin verdiği liste çerçevesinde başkanımız ve görevlendirdiği ekip çalışmalarını sürdürüyor. Bu senenin diğer önemli tarafı da 12 yabancı sınırlaması. Bizim 17-18 yabancımız var. Yakın zamanda 2-3 transferimizi de başkanımız müjdeleyecek. Önemli olan çok transfer değil sezonu başarılı bitirmek." ifadelerini kullandı.

TEK TRANSFER BATSHUAYI

Galatasaray, şu ana kadar bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

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