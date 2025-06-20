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Metecan Birsen: "Hedefimiz sezonu 3 kupayla bitirmek"

Metecan Birsen, Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin ardından seride 2-0 öne geçmenin önemine vurgu yaparak, hedeflerinin şampiyonluğu taraftara armağan etmek olduğunu söyledi.

calendar 20 Haziran 2025 00:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Metecan Birsen: 'Hedefimiz sezonu 3 kupayla bitirmek'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup eden Fenerbahçe Bekolu oyuncu Metecan Birsen, seride 2-0 öne geçmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli basketbolcu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Fibabanka'nın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Metecan, "Zorlu bir rakip karşısında seride 2-0 öne geçmek bizim için önemli. Deplasmanda da zorlu 2 maç oynayacağız. Hedefimiz Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 2 maçı da kazanıp sezonu 3 kupayla bitirmek." ifadelerini kullandı.


Galibiyete 8 sayılık katkı sağlayan Metecan Birsen, final serisindeki performansıyla ilgili, "Sezon başında bu yana takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Maç ayırmaksızın aynı konsantrasyonla sahaya çıkıyorum. Takımıma faydalı olduğum için mutluyum. Kazanacağımız 2 maç daha var. Umarım şampiyon olup taraftarımıza armağan edeceğiz." şeklinde konuştu.


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