Mete Vardar: 'Özür borcumuz var'

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Hatayspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mete Vardar'ın sözleri şu şekilde:
"Gündemle ilgili sizi yoruyoruz. Bunun için üzgünüz ama aslolan Beşiktaş. Bu yolda birlikteliğimizi kaybetmeden takımın yanında olacağız. Bugün önemli bir maça çıkacağız. Umut ediyorum kazanırız ve güneşli günleri başlatırız. Sizleri üzdük, üzüyoruz. Herkesin olduğu gibi, benim kendi adıma, yönetimdeki arkadaşlarım adına özür borcum var. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah yazı buluruz. Hep birlikte güneşli günlerde olmaya devam ederiz. Umut ediyorum ki böyle güzel günleri hep birlikte paylaşırız."
Mete Vardar'ın sözleri şu şekilde:
"Gündemle ilgili sizi yoruyoruz. Bunun için üzgünüz ama aslolan Beşiktaş. Bu yolda birlikteliğimizi kaybetmeden takımın yanında olacağız. Bugün önemli bir maça çıkacağız. Umut ediyorum kazanırız ve güneşli günleri başlatırız. Sizleri üzdük, üzüyoruz. Herkesin olduğu gibi, benim kendi adıma, yönetimdeki arkadaşlarım adına özür borcum var. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah yazı buluruz. Hep birlikte güneşli günlerde olmaya devam ederiz. Umut ediyorum ki böyle güzel günleri hep birlikte paylaşırız."