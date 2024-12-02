Mete Vardar: "Özür borcumuz var"

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Hatayspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mete Vardar: 'Özür borcumuz var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2024 13:17
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Hatayspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mete Vardar'ın sözleri şu şekilde:

"Gündemle ilgili sizi yoruyoruz. Bunun için üzgünüz ama aslolan Beşiktaş. Bu yolda birlikteliğimizi kaybetmeden takımın yanında olacağız. Bugün önemli bir maça çıkacağız. Umut ediyorum kazanırız ve güneşli günleri başlatırız. Sizleri üzdük, üzüyoruz. Herkesin olduğu gibi, benim kendi adıma, yönetimdeki arkadaşlarım adına özür borcum var. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah yazı buluruz. Hep birlikte güneşli günlerde olmaya devam ederiz. Umut ediyorum ki böyle güzel günleri hep birlikte paylaşırız."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery