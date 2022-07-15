Mesut Özil, sağlık kontrolünden geçirildi

Medipol Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil, sağlık kontrolünden geçirildi
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15 Temmuz 2022 17:03
Spor Toto Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'in 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil, sağlık kontrolünden geçirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra turuncu-lacivertli kulüple sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bir dizi teste tabi tutuldu.

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