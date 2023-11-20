Mertens'in Galatasaray kararı!

Galatasaray'ın devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği Dries Mertens, sezon sonuna kadar takımda kalmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mertens'in Galatasaray kararı!
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20 Kasım 2023 08:42
İtalya'daki 9 yıllık Napoli macerasının ardından katıldığı Galatasaray ile 52 maçta 9 gol, 8 asist üreten Dries Mertens, bu sezon beklentilerin altında bir görüntü çizdi.

SEZON SONUNA KADAR KALMAK İSTİYOR

Lider vasıflı bir oyuncu olması sebebiyle Okan Buruk'un takımda kalması yönünde bir tavır aldığı Mertens'in planı da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, Arabistan'tan cazip bir teklif gelmesi halinde Mertens'in satılmasını düşünürken Belçikalı yıldız ise kontratının sonuna kadar kulüple yola devam etmeyi planlıyor.

DÜŞÜNCESİNİ OKAN BURUK'A İLETTİ

Teknik heyetin 36 yaşındaki futbolcuya bu sezon daha az şans bulacağını söylediği, Mertens'in de yedek kalmayı sorun etmeyeceğini teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği belirtildi.

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