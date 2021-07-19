Mert Müldür Bayern'in listesine girdi

Bayern, sağ bek pozisyonu için takım içindeki alternatifleri arttırmak adına Mert Müldür'ü gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mert Müldür Bayern'in listesine girdi
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19 Temmuz 2021 23:55
Yeni sezon öncesi kadrosunu zenginleştirmek isteyen Bayern Münih'in Milli futbolcumuz Mert Müldür'e yöneldiği aktarıldı.

Alman SkySport'un haberine göre Bayern Münih'in sağ bek pozisyonundaki alternatifleri arttırmak için Mert Müldür'ü transfer listesine ekledi. Bouna Sarr'ın sezona sakat başlama ihtimali olması nedeniyle işini garantiye almak isteyen Bayern'in yeni transfer yaparak konuyu çözüme kavuşturacağı belirtiliyor.

Avusturya doğumlu Mert Müldür'ün sözleşmesi 2024'e kadar Sassuolo'da bulunuyor.

Mert Müldür'ün adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile daha önce anılmıştı.


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