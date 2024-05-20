Mert Hakan Yandaş ve Yunus Akgün, koridorda tartıştı!

Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'de derbiye damga vuran Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Yunus Akgün'ün koridordaki görüntüleri ortaya çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş ve Yunus Akgün, koridorda tartıştı!
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20 Mayıs 2024 16:08
Son güncelleme 20 Mayıs 2024 16:38
Fenerbahçe'de derbiye damga vuran Mert Hakan Yandaş'ın maç sonu görüntüleri ortaya çıktı...

Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Ezeli rakibini RAMS Park'ta 1-0 yenen Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı.

Dev derbiye Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş damga vurdu. Maç boyunca hırslı görüntüsüyle dikkat çeken futbolcunun, soyunma odası koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı. Mert Hakan'ın 'Tek başıma oynayacağım onlarla dedim tek başıma!' ifadeleri dikkat çekti.   

Yunus Akgün, "Haftaya izlersin" sözleriyle Mert Hakan'a cevap verdi.

Bu sözler üzerine Fenerbahçe ve Galatasaraylı isimler arasında anlık bir gerginlik çıktı ancak emniyet güçleri olayın büyümesine izin vermedi. 

 
 

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