Mert Hakan Yandaş ve Yunus Akgün, koridorda tartıştı!

Fenerbahçe'de derbiye damga vuran Mert Hakan Yandaş'ın maç sonu görüntüleri ortaya çıktı...
Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Ezeli rakibini RAMS Park'ta 1-0 yenen Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı.
Dev derbiye Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş damga vurdu. Maç boyunca hırslı görüntüsüyle dikkat çeken futbolcunun, soyunma odası koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı. Mert Hakan'ın 'Tek başıma oynayacağım onlarla dedim tek başıma!' ifadeleri dikkat çekti.
Yunus Akgün, "Haftaya izlersin" sözleriyle Mert Hakan'a cevap verdi.
Bu sözler üzerine Fenerbahçe ve Galatasaraylı isimler arasında anlık bir gerginlik çıktı ancak emniyet güçleri olayın büyümesine izin vermedi.
Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Ezeli rakibini RAMS Park'ta 1-0 yenen Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı.
Dev derbiye Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş damga vurdu. Maç boyunca hırslı görüntüsüyle dikkat çeken futbolcunun, soyunma odası koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı. Mert Hakan'ın 'Tek başıma oynayacağım onlarla dedim tek başıma!' ifadeleri dikkat çekti.
Yunus Akgün, "Haftaya izlersin" sözleriyle Mert Hakan'a cevap verdi.
Bu sözler üzerine Fenerbahçe ve Galatasaraylı isimler arasında anlık bir gerginlik çıktı ancak emniyet güçleri olayın büyümesine izin vermedi.