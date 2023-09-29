Mert Günok, Konyaspor maçında yok!

Beşiktaş'ın deneyimli eldiveni Mert Günok, dizinde ağrı hissetmesine rağmen Adana Demirspor maçına 11'de başladı.
Ancak ağırlarının artması sonrası Mert, skor 2-0'ken kenara gelip yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.
34 yaşındaki kalecinin tedavisine hemen başlandı. Ancak Mert Günok'un pazar günkü Konyaspor mücadelesinde oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Bu maçta Ersin'in 11'de başlaması bekleniyor.
Ancak ağırlarının artması sonrası Mert, skor 2-0'ken kenara gelip yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.
34 yaşındaki kalecinin tedavisine hemen başlandı. Ancak Mert Günok'un pazar günkü Konyaspor mücadelesinde oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Bu maçta Ersin'in 11'de başlaması bekleniyor.