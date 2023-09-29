Mert Günok, Konyaspor maçında yok!

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayan Mert Günok'un, Konyaspor deplasmanında sahada olması beklenmiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Günok, Konyaspor maçında yok!
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29 Eylül 2023 09:50
Son güncelleme 29 Eylül 2023 09:52
Beşiktaş'ın deneyimli eldiveni Mert Günok, dizinde ağrı hissetmesine rağmen Adana Demirspor maçına 11'de başladı.

Ancak ağırlarının artması sonrası Mert, skor 2-0'ken kenara gelip yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

34 yaşındaki kalecinin tedavisine hemen başlandı. Ancak Mert Günok'un pazar günkü Konyaspor mücadelesinde oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Bu maçta Ersin'in 11'de başlaması bekleniyor.







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