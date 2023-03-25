Mert Günok: "EURO 2024'ü çok istiyoruz"

Mert Günok, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Günok: 'EURO 2024'ü çok istiyoruz'
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25 Mart 2023 22:02
Mert Günok, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Zor oldu, hem geldiğimiz ülke açısından hem de elemelerin ilk maçı açısından... Tam istediğimiz oyunu sergileyemedik ama galibiyet önemliydi." dedi.

Mert ayrıca, "EURO 2024'e gitmeyi çok istiyoruz. Şimdi önümüzde bir maç var. Onu da kazanıp daha iyi yerlere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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