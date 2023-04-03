Mert Günok: 'Arda'ya 'Atladın' dedim'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli kaleci, "Deplasmanda 10 kişi kaldıktan sonra maçı çevirmek ve sonrasında farka gitmek kolay iş değil. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi mücadele ettiler. Bizim için güzel bir galibiyet oldu." diye konuştu.



Derbide birçok kırılma anı yaşandığını söyleyen Mert, "Valencia'nın kaçırdığı pozisyon var. Kaçan penaltı var. Sonrasında yine Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlar var. Seyir zevki yüksek, heyecanlı ve güzel bir maç oldu." dedi.



Penaltı pozisyonlarını değerlendiren siyah-beyazlı kaleci, "İlk penaltı pozisyonunu izlemeden konuşuyorum, Onur önce ayağını koydu, ardından Arda ayağının üstüne atladı gibi gördüm. Halil hocaya da öyle söyledim. İlk penaltıda havadan vuracağını tahmin ettim ama yerden vurdu. İkincisinde ben bekleyince Valencia'yı biraz yanılttı. Yine aynı yere vurmaya çalıştı. Bu sefer de o yere gitmiştim. Kaleyi bulsa bu sefer çıkarabilirdim diye düşünüyorum. Arda'ya da Onur ayağını koyduktan sonra üstüne atladın diye söyledim ama dediğim gibi olan oldu, pozisyon geçti, maç bitti." ifadelerini kullandı.





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