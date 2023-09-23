Mert Günok'a özel tebrik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Club Brugge maçının ardından Mert Günok'u özel olarak tebrik etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Mert Günok'a özel tebrik
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23 Eylül 2023 11:11
Beşiktaş'ın 35 yaşındaki file bekçisi Mert Günok, Club Brugge deplasmanındaki performansıyla siyah-beyazlılar'a 1 puan kazandırdı.

Mücadelede 8 net kurtarışla rakip forvetlere ikinci gol izni vermeyen milli kaleci, Konferans Ligi'nin ilk haftasında en yüksek sayıya ulaştı.

Şenol Güneş de maçın ardından soyunma odasında deneyimli eldiveni performansından dolayı özel olarak kutladı.

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