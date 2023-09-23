Mert Günok'a özel tebrik

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki file bekçisi Mert Günok, Club Brugge deplasmanındaki performansıyla siyah-beyazlılar'a 1 puan kazandırdı.
Mücadelede 8 net kurtarışla rakip forvetlere ikinci gol izni vermeyen milli kaleci, Konferans Ligi'nin ilk haftasında en yüksek sayıya ulaştı.
Şenol Güneş de maçın ardından soyunma odasında deneyimli eldiveni performansından dolayı özel olarak kutladı.
Mücadelede 8 net kurtarışla rakip forvetlere ikinci gol izni vermeyen milli kaleci, Konferans Ligi'nin ilk haftasında en yüksek sayıya ulaştı.
Şenol Güneş de maçın ardından soyunma odasında deneyimli eldiveni performansından dolayı özel olarak kutladı.