Mersin Spor iki kulvarda başarılara imza atmak istiyor

15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Mersin Spor, hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

calendar 15 Eylül 2025 15:49 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025 16:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Geçen sezon 10 yıl aradan sonra yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde adından sıkça söz ettiren Mersin Spor, yeni sezonda hem ligde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele ederek başarılı olmayı hedefliyor.

Mersin ekibi, ligde gösterdiği performansla ilk olarak Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'de mücadele etti.

Daha sonra başarı ivmesini yükselten Mersin Spor, sezon sonunda elde ettiği performansla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.


Mersin ekibi sezon öncesi, Pako Cruz, Gabriel Olaseni, Justin Cobbs, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı, Anıl Alyanak ile sözleşme uzatırken, Ergi Tırpancı, Hakan Sayılı, Leon Harun Apaydın, Ronald March, Ben Bentil, Jack White, Anthony Cowan Jr. ve Kuzey Livaneli'yi renklerine bağladı.

Yeni sezonda hem ligde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen Mersin ekibi, iki kulvar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mersin Spor Başantrenörü Can Sevim, AA muhabirine, geçen sezon teknik ekip, oyuncular, yönetim ve taraftarların önemli işler başardığını belirtti.

Ligdeki ilk yıllarında hedeflerinin üzerinde başarı yakaladıklarını anlatan Sevim, geçen yıl takımı taşıyan önemli oyuncuları kadroda tuttuklarını belirtti.

Sevim, zorlu bir sezon geçireceklerine dikkati çekerek, "Geçen yıl başardık, hedeflerimiz bitti, daha ilerisi yok diyemeyiz. Her gün gelişen, her yıl üzerine koyan ve büyüyen kulüp olmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Transferlerle kadrolarını güçlendirdiklerini belirten Sevim, şöyle konuştu:

"En büyük avantajımız geçen yıldan kalan oyuncularımızın devam ediyor olması. Onlar hem takım kimyasının oluşmasında hem de sistemin oturmasında diğer oyunculara yardımcı olacaktır. Bu da adaptasyon sürecini hızlandıracaktır. Sezona yeterli vakit var. Hazırlık maçlarıyla sezona hazırlanacağız. Sezon başladığında hazır bir Mersin Spor göreceğiz."

- Hedef, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak

Sevim, bu yıl mücadele edecekleri iki kulvarda da başarı hedeflediklerini ifade ederek, "Basketbol Şampiyonlar Ligi her yıl daha zorlaşan, takımların ilgisinin arttığı bir lig haline geldi. Bu yılda eminim o kısım çok zorlu olacaktır ama Türkiye ligi de bizim için önemli. Geçen sezon ligde yakaladığımız başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de önemli başarılar kazanıp iyi bir sezon geçirmek tek hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların bu sezon keyifli maçlar izleyeceğini belirten Can Sevim, bu yıl Mersin'de önemli takımları konuk edeceklerini dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
