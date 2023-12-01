Merkezefendi Belediyesi, ikinci galibiyetini arıyor

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 8 mağlubiyet alıp dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket cumartesi Play-Off hattındaki Darüşşafaka'yı ağırlayacak.



Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Denizli ekibi bu maçta farkındalık oluşturmak için, "Atkı-bere-eldiven ile gel" etkinliği yapacak. Yeşil-siyahlı kulüp Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) Aşevi ile birlikte organize edilen kampanyada 7'den 70'e ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere atkı, bere ve eldiven bağışı etkinliği düzenleyecek. Maça gelecek olan taraftarlara çağrıda bulunan yeşil-siyahlılar bağış etkinliği için destek istedi.



Daha önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, depremden etkilenen çocuklar için sahaya binlerce peluş oyuncak atmış ve dünya gündemine oturmuştu. Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, "İçerisinde yaşadığımız toplumda farkındalık oluşturarak paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek adına böyle bir etkinlik yapıyoruz. Darüşşafaka maçında ihtiyaç sahipleri için herkes yanında atkı, bere, eldiven ne bulduysa getirsin. Denizli'den bir meşale yakalım" açıklamasını yaptı.





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