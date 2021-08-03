"Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oluyor"

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın İtalya Ligi takımlarından Atalanta'ya transfer olacağı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; juventus.com
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'Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oluyor'
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03 Ağustos 2021 18:18
İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Atalanta'ya transferinde sona gelindi.

İtalyan basını, Atalanta'da forma giyen 23 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'nun 50 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında Tottenham'a transfer olacağını duyurdu.

Atalanta'nın Cristian Romero'nun yerini Merih Demiral ile dolduracağı ortaya çıktı.

İtalyan basını, Atalanta'nın 23 yaşındaki milli futbolcumuzu 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralayacağını belirtti. Taraftarlar arasında prensip anlaşmasının yapıldığı ifade edildi.

Tottenham'ın Cristian Romero transferini açıklamasının ardından, Atalanta'nın da Merih Demiral'ın imzasını duyuracağı vurgulandı.


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