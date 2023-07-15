Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni takımı netlik kazanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter'in 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Inter ile Atalanta arasında bonservis görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.



Atalanta'da kamp kadrosuna da alınmayan milli stoperin transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



Merih Demiral, geçen sezon Atalanta'da 28 maçta 1 gol attı.



MERİH DEMİRAL KİMDİR?



Karamürsel'den Fenerbahçe altyapısına katılan Merih Demiral, daha sonra Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.



