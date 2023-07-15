Merih Demiral'ın yeni adresi netlik kazanıyor

Inter, Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Merih Demiral'ın yeni adresi netlik kazanıyor
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15 Temmuz 2023 13:31
Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni takımı netlik kazanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter'in 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Inter ile Atalanta arasında bonservis görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Atalanta'da kamp kadrosuna da alınmayan milli stoperin transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Merih Demiral, geçen sezon Atalanta'da 28 maçta 1 gol attı.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Karamürsel'den Fenerbahçe altyapısına katılan Merih Demiral, daha sonra Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

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