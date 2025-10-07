2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın U17 takımının kalesini koruyan 2009 doğumlu genç kaleci Alp Özge, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Henüz 16 yaşında olmasına rağmen A takım ile idmanlara çıkan başarılı file bekçisi, şimdiden Türk futbolunun geleceği için umut veren isimlerden biri olarak gösteriliyor.
Son dönemde Beşiktaş, Göztepe, Bandırmaspor ve Manisa FK gibi kulüplerin genç kaleciyi mercek altına aldığı öğrenildi. Menemen FK'nın Alp'i önümüzdeki dönemde öncelikle A takımda oynatarak vitrine çıkarmayı planladığı belirtildi.
Menemen FK'lı genç kaleci Alp'e talip çok
Menemen FK'nın 2009 doğumlu kalecisi Alp Özge, 16 yaşında A takımla idmanlara çıkıp dev kulüplerin radarına girerek Türk futbolu için umut verdi.
