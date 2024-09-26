Memphis Grizzlies, eski oyuncusu Tony Allen'ın 9 numaralı formasını 15 Mart'ta emekliye ayıracağını duyurdu.



Allen'ın numarası, Miami Heat'e karşı oynanan karşılaşmanın ardından FedExForum'un tavanına yükseltilecek.



Allen, Zach Randolph (50) ve Marc Gasol ile (33) birlikte forması emekliye ayrılan üçüncü Grizzlies oyuncusu olacak.



Şu anda 42 yaşında olan Allen, Memphis'te yedi sezon oynamış (2010-17) ve takımın "Grit and Grind" döneminin simge figürlerinden biri olmuştu.



Allen, bu süreçte altı kez savunma beşlerine seçilmiş ve Memphis'in 2013 Batı Konferansı finallerine yükselmesi de dahil olmak üzere yedi sezon boyunca playofflara ulaşmasına yardımcı olmuştu.



Allen, Boston Celtics (2004-10), Grizzlies ve New Orleans Pelicans (2017-18) ile 820 maçta 8.1 sayı, 3.5 ribaund, 1.3 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalamış ve 2007-08 sezonunda Boston ile NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



