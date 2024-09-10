Memphis Depay, Corinthians'ın yeni forveti oldu

Sport Club Corinthians Paulista, Hollandalı forvet Memphis Depay'in transferini duyurdu. 30 yaşındaki oyuncu, Timão'ya 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme ile katıldı.



PSV Eindhoven'ın genç yaş kategorilerinde yetişen Depay, 2012 yılında A takıma yükseldi. İki yıl sonra, Brezilya'daki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti ve özellikle Şili'ye karşı Neo Química Arena'da attığı golle dikkat çekti. Daha önce Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid kulüplerinde oynadı ve son olarak Atletico Madrid'de forma giydi.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI



Yıldız futbolcu geçen sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 31 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.





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