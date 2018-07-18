Melo, resmi olarak Hawks'ta serbest kalmayı bekliyor

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Carmelo Anthony'nin Atlanta Hawks ve Philadelphia 76ers ile yapılan üçlü takım takasında Atlanta Hawks'a resmi olarak gittiği açıkladı.Oklahoma City Thunder, Melo'ya karşılık, Philadelphia 76ers'ı da kapsayan üç kişilik bir anlaşmada Hawks'tan guard Dennis Schröder'ı kadrosuna attı. Anlaşmanın bir parçası olarak Hawks, 76ers'ten Anthony'yi, Justin Anderson'ı ve Thunder'dan 2022 NBA Draftı hakkını aldı. OKC aynı zamanda da Philadelphia'dan Timothe Luwawu-Cabarrot'ı alırken, Sixers da Hawks uzunu Mike Muscala'yı aldılar.Takasın konuşulması bir haftadan kısa bir süre önce gerçekleşmişti. Oklahoma City, bir sonraki sezonda lüks vergisi faturasından tasarruf etmek için Anthony'yi takımdan göndermek için çalışıyordu. Hawks'ın, Anthony'nin kontratını ödeyeceği bildirildi, bu da, anlaşmaya varıldığında kendisini serbest bir oyuncu yapıyor.New York Times'dan Marc Stein, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Anthony'nin resmi olarak serbest bir oyuncu olduğunda, Houston Rockets ile anlaşma imzalamayı planladığını bildirmişti.