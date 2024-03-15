Mehmet Ekşi: 'Beşiktaş olarak dünya devleriyle savaşıyoruz'

"Double Pass çok vazgeçilmez bir şey, bunu mutlaka sürdürmek lazım"

"Bir insan değerli bir fikir ortaya attığı zaman ona destek vermek lazım"

'EURO 2024'te final oynayacağımızı içimden geçiriyorum'

'Milyonlarca çocuk sahaya girmeden ipadle, telefonla bitiyor, lütfen çocuklarımızı sahaya alalım'